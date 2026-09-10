 Ответ МЧС по поводу фасада “Sabah Residence”: «Не входит в наши полномочия по контролю» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Ответ МЧС по поводу фасада “Sabah Residence”: «Не входит в наши полномочия по контролю» - ВИДЕО

First News Media17:40 - Сегодня
Ответ МЧС по поводу фасада “Sabah Residence”: «Не входит в наши полномочия по контролю» - ВИДЕО

Сильный ветер, обрушившийся на Баку несколько дней назад, стал причиной опасной ситуации в жилом комплексе «Sabah Residence», расположенном в поселке Байыл.

Под натиском ветра часть облицовки фасада элитного комплекса, где стоимость квадратного метра жилья достигает весьма высоких цен, обрушилась на прилегающую территорию.

Хотя мы уже писали об этой проблеме два дня назад, ответы профильных ведомств на наш запрос показали, что единой позиции относительно произошедшего по-прежнему нет.

У граждан, ставших свидетелями случившегося, закономерно возникает вопрос: если фасад здания не выдерживает сильного бакинского ветра, насколько оно безопасно при возможном землетрясении? И проходило ли здание соответствующую техническую проверку? Однако именно на эти вопросы, которые волнуют общественность больше всего, в ответах государственных структур конкретики не оказалось.

В Исполнительной власти Сабаильского района на наш запрос сообщили, что проведение технической проверки новостроек не входит в полномочия ведомства. Вместе с тем там отметили, что ведутся переговоры с руководством компании для принятия необходимых мер.

Связаться непосредственно с руководством «Sabah Residence» нам также не удалось - на телефонные звонки никто не ответил.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям, комментируя ситуацию, заявили, что поврежденный элемент фасада не влияет на общую устойчивость здания. В ведомстве также сослались на Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, согласно которому ремонт и содержание имущества в многоквартирных домах относятся к правам и обязанностям собственников квартир.

«Элемент фасада не влияет на общую устойчивость здания. Согласно Жилищному кодексу Азербайджанской Республики, ремонт и содержание имущества в многоквартирных домах входят в права и обязанности собственников квартир» - отметили в ведомстве.

В итоге вместо четкого ответа на главный вопрос - насколько безопасно здание и кто должен отвечать за состояние его фасада - ответственность фактически оказывается распределенной между разными сторонами.

Тем временем для жителей Баку вопрос остается открытым: кто должен проверять безопасность подобных зданий и кто несет ответственность в случае, если элементы фасада представляют угрозу для людей?

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