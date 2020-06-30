Министр экономики о влиянии пандемии на экономику Азербайджана

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Несмотря на то, что в период пандемии экономика Азербайджана сталкивается с трудностями, негативное влияние на структуру национальной экономики минимально.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на мероприятие, сказал во вторник на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, министерством проводится работа по улучшению бизнес-среды.

Джаббаров отметил, что с января 2019 года были проведены реформы, связанные с трудовыми договорами.

"Если на первое января 2019 года были заключены 539 522 трудовых договора, то на 26 июня 2020 года их число достигло 751 705. Другими словами, за 18 месяцев были заключены 210 тысяч трудовых договоров", - сказал он.

Министр добавил, что три из каждых четырех манатов от налогов поступают из частного сектора.

По его словам, определены сферы, страдающие от пандемии, и на сегодня есть ряд управляемых министерством бизнес-проектов по оказанию финансовой поддержки для снижения вреда от пандемии.

Джаббаров добавил, что в целом в период пандемии финподдержка была оказана 130 тысячам предпринимателей, а с учетом работников пострадавших сфер - 310 тысячам человек.

Источник : Trend