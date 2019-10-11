Министр образования Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром национального образования Турции

Делегация во главе с министром образования Турецкой Республики Зией Сельчуком находится в Азербайджане по приглашению министра образования Джейхуна Байрамова.

В рамках визита гости побывали в Аллее почетного захоронения, где почтили память архитектора и созидателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости побывали в Шехидляр хиябаны, где почтили память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы на их могилы, посетили Мемориал турецким воинам.

Также гости приняли участие в 13-ой Азербайджанской международной выставке «Образование» и посетили ряд учебных заведений.

11 октября министр образования Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром национального образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.

Министр образования Джейхун Байрамов отметил, что очень рад приветствовать гостей в нашей стране и что эта встреча станет важным шагом в укреплении связей между двумя братскими странами.

Министр особо отметил, что продолжает работать над выполнением положений «Соглашения о сотрудничестве в области образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики», подписанного 31 октября 2017 года, а также подчеркнул тесное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во многих областях образования в рамках соглашения.

Джейхун Байрамов также отметил, что университеты двух стран имеют тесные связи и широкие обмены студентами.

В свою очередь, министр образования Турецкой Республики Зия Сельчук поблагодарил за приглашение и теплый прием.

Он также отметил, что рад участию в 13-ой Азербайджанской международной выставке «Образование», которая является важной платформой для обмена инновациями в сфере образования.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам образования, обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере образования, в том числе в сфере профессионального образования и перспективы на будущее.

1news.az