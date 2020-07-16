Минобороны Азербайджана: ВС Армении потеряли около ста военнослужащих

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В СМИ Азербайджана со ссылкой на следственный комитет Армении была распространена информация о том, что армянская сторона потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными в ходе недавних боевых действий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, эта новость является ложной и не отражает реальности.

«Вооруженные силы Армении потеряли около ста военнослужащих убитыми и ранеными в результате боев в направлении Товузского района. Как и всегда, Армения изо всех сил старается скрыть свои военные потери от общественности. Но через некоторое время правда станет достоянием общества, и они будут вынуждены признать потери.

Поэтому мы призываем СМИ Азербайджана не тиражировать ложную информацию, распространяемую армянскими СМИ, и разоблачать дезинформацию противника», - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергают обстрелу азербайджанские позиции.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С.Агаева