Роман Гуревич: Баку не играет по чужим правилам

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан, встреча с Ильхамом Алиевым, противоречия между Анкарой и Баку, торговые связи Турции с Израилем и попытки Ирана влиять на азербайджанское общество - ключевые темы интервью политтехнолога и почетного посла Всемирного Еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане Романа Гуревича израильскому 9-му каналу. Главный тезис собеседника заключается в том, что Азербайджан дорожит партнерскими отношениями, но не намерен позволять другим государствам определять свою внутреннюю и внешнюю политику.

Визит Герцога: стратегический сигнал Баку и Иерусалима

Официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан, который продлится немногим более суток, планировался заранее, однако по соображениям безопасности информация о нем не могла быть обнародована раньше. По словам Романа Гуревича, поездка связана с участием израильского президента в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, председателем которого в рассматриваемый период является Азербайджан. Форум собрал в Баку президентов, премьер-министров и других высокопоставленных представителей различных государств.

Однако особое значение имеет встреча Герцога с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшаяся на фоне региональной напряженности, в том числе в отношениях Баку с Анкарой: «Прежде всего то, что президент Алиев и президент Герцог встретились сейчас в той ситуации, которая достаточно накаленная в Азербайджане, в отношениях с Турцией в том числе, говорит об отношении президента Азербайджана к Израилю и к президенту Израиля. И мы это очень понимаем и очень ценим».

По оценке политолога, встреча подтверждает устойчивость стратегического партнерства двух стран, несмотря на внешнее давление и сложную региональную обстановку.

Гуревич также обратил внимание на растущее международное значение азербайджанской столицы, где проходят встречи представителей государств с различными политическими интересами: «Баку давно вышел на принципиально иной уровень. Это уровень регионального влияния, и самые разные страны приезжают в Баку, так сказать, для того чтобы решать самые разные вопросы».

Таким образом, значение визита определяется не только двусторонними отношениями Израиля и Азербайджана, но и ролью Баку как площадки международного диалога.

Турция и Азербайджан: братство не отменяет суверенитета

Одной из наиболее острых тем интервью стали претензии Анкары к отношениям Баку с Израилем. Как отметил Гуревич, Турция выражает недовольство тесными контактами Азербайджана с Иерусалимом, критикует поведение азербайджанского представителя во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ООН и требует сократить торговые связи между двумя странами.

Позиция Баку, по словам Гуревича, заключается в том, что историческая и культурная близость с Турцией не означает отказа от самостоятельности.

«Мы, может быть, один народ, который живет на две страны, но это две независимые страны. И как жить в Азербайджане, решать будет руководство Азербайджана и азербайджанский народ», - охарактеризовал он позицию Баку.

В этой формулировке заключается принципиальный подход азербайджанской внешней политики. И состоит он в том, что стратегическое партнерство с Турцией не предполагает автоматического подчинения решениям Анкары. Азербайджан вправе самостоятельно определять отношения с Израилем, исходя из собственных национальных интересов.

При этом Гуревич не рассматривает разногласия как неизбежный путь к серьезному конфликту: «Я не думаю, что это шаг к серьезным проблемам. Это просто обозначение границ».

По его мнению, Баку не стремится разрушать отношения с братской страной, но дает понять, что вмешательство во внутренние дела Азербайджана неприемлемо. Сохранение сотрудничества возможно при условии уважения суверенитета обеих сторон.

Торговля Турции с Израилем: вопрос двойных стандартов

В качестве аргумента в споре с Анкарой Гуревич привел данные о морских перевозках между Турцией и Израилем. По его словам, на фоне публичных заявлений Турции о прекращении торговли с Израилем опубликованные сведения говорят о продолжении коммерческих связей через суда, связанные с турецкими компаниями.

«В 2025 году только за девять месяцев 456 судов, связанных с турецкими компаниями, заходили в порты Хайфы и Ашдода», - сообщил он, пояснив, что значительная часть таких судов ходит не под турецким флагом, а под флагами других государств, включая Мальту, Панаму и Маршалловы Острова.

По словам политолога, только с 17 по 30 сентября 2025 года было зафиксировано 11 заходов судов, связанных с турецкими компаниями, в порты Хайфы и Ашдода. Среди них, как утверждает он, были танкеры, сухогрузы и крупные суда, следовавшие из турецких портов. При этом он сделал существенную оговорку: имеющиеся сведения не позволяют однозначно утверждать, что каждый такой заход нарушал объявленные ограничения.

«Мы не можем точно сказать, что это нарушение эмбарго, потому что мы не знаем, кто официально отправил груз, какой был груз и кто официально получатель», - отметил Гуревич.

Тем не менее он считает ситуацию примером непоследовательности турецкой политики: Анкара предъявляет Азербайджану претензии за торговлю с Израилем, тогда как коммерческие связи турецких компаний с израильскими портами, по приведенным им данным, продолжаются.

«Если Турция предъявляет что-то Азербайджану, то пусть сперва посмотрит на себя в зеркало», - заявил он.

Таким образом, суть претензии Гуревича заключается не только в самих торговых отношениях, но и в том, что, по его оценке, Турция использует их как инструмент политического давления на Баку, не демонстрируя сопоставимой прозрачности в собственных деловых отношениях.

Иран и попытки повлиять на азербайджанское общество

Еще одной темой интервью стала информационная активность Ирана в отношении Азербайджана. Ведущий программы затронул кампании, развернутые через блогосферу и социальные сети, а также дискуссию вокруг требований к школьной форме и ношению хиджабов в республике.

Гуревич подчеркнул, что Азербайджан стремится сохранить светский характер государства при уважении к религиозным убеждениям граждан: «Азербайджан - это мусульманская светская страна. Страна, где относятся с уважением к любой религии. И именно это Азербайджан пытается сохранить».

По его словам, решение о единой школьной форме не было направлено специально против хиджабов, а касалось общих требований к одежде учащихся средних школ: «Иран пытается раздуть этот скандал, сильно пытается его раздуть через социальные сети, через своих блогеров. Но народ в Азербайджане, я думаю, понимает, что и как происходит». По его словам, значительная часть азербайджанского общества относится с пониманием к проводящимся преобразованиям, нацеленным на сохранение национальной идентичности и государственных институтов, не допуская превращения религиозной тематики в инструмент внешнего политического воздействия. Таким образом, ситуация, возникшая в вопросе школьной формы, еще раз показала способность Азербайджана самостоятельно определять правила внутренней жизни, не позволяя внешним силам использовать религиозные чувства для политической мобилизации.

Азербайджан как посредник между Израилем и Турцией

Особое место в интервью занимает роль Баку в отношениях между Тель-Авивом и Анкарой.

«Азербайджан уже содействовал сближению в прошлом в отношениях между Турцией и Израилем. Кроме того, Азербайджан очень поспособствовал, чтобы Израиль и Турция не столкнулись напрямую в Сирии», - заявил он.

По оценке политолога, эти обстоятельства свидетельствуют о росте регионального влияния Азербайджана. Поддерживая отношения с обеими сторонами, Баку сохраняет возможности для дипломатического маневра и содействия диалогу. При этом он не считает, что Азербайджан должен выбирать между Израилем и Турцией: «Есть полное уважение и к Израилю, и к Турции. Выбирать тут не надо. Это и есть независимая страна, которая проводит свою политику».

В этой логике многовекторность становится не попыткой уклониться от выбора, а инструментом защиты национальных интересов. Азербайджан может оставаться близким партнером Турции, укреплять стратегические отношения с Израилем и одновременно сохранять самостоятельную позицию по региональным вопросам.

Визит Герцога и будущее стратегического партнерства

Говоря о целях визита президента Израиля, Гуревич выделил как участие в международном форуме, так и двусторонние встречи. При этом встречу Ицхака Герцога с Ильхамом Алиевым политолог назвал прежде всего инструментом укрепления стратегических отношений между двумя странами.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Анкары, он не исключил негатива с ее стороны, однако выразил уверенность, что турецкое руководство понимает основной сигнал Баку: «Вы наши братья, но что будет в Азербайджане - решает Азербайджан».

Эта формула объединяет основные тезисы интервью. Баку не отказывается от близости с Турцией, но не считает ее основанием для внешнего вмешательства. Он развивает отношения с Израилем, не рассматривая их как препятствие для взаимодействия с другими государствами, и стремится сохранить светский характер внутренней политики на фоне информационного давления со стороны Ирана.

Главный вывод: партнерство без отказа от самостоятельности

На международной доске Баку давно перерос роль фигуры, которой двигают из чужих кабинетов. Попытки навязать ему чужой сценарий - будь то под соусом неоосманского наставничества или иранской религиозной пропаганды - лишь проявляют нервозность самих «учителей». Принимая у себя израильского президента и сохраняя суверенный курс, Ильхам Алиев дает региону предельно ясный сигнал: в Баку рады гостям, партнерам и братьям, но «директоров» здесь не принимают. А тем, кто пытается указывать Азербайджану, с кем ему торговать и как одевать школьников, стоит сначала вытащить свой теневой торговый флот из израильских гаваней - и только потом изображать из себя праведников.

Фархад Гусейн