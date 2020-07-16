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Минобороны: В армянскую армию началась мобилизация бывших срочников и инвалидов

16 Июля, 2020 в 16:44 ~ 1 минута на чтение 901
Минобороны: В армянскую армию началась мобилизация бывших срочников и инвалидов
«Большие потери в живой силе, которая несет в эти дни армянская армия на границе с Азербайджаном, вынуждают министерство обороны Армении ставить под ружье всех, кто хоть как-то умеет обращаться с оружием».
 
Об этом  сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
 
«По имеющимся данным, руководство армянской армии в спешном порядке мобилизует бывших военнослужащих, срочников, в том числе, имеющих инвалидность второй и третьей групп, а также заключенных тюрем для отправки их в Тавушскую область. Это говорит о том, что у противника образовались на границе огромные бреши, которые он судорожно пытается залатать живым, но уже отходным материалом», - сказал он.
 
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