Минобороны: В армянскую армию началась мобилизация бывших срочников и инвалидов

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«Большие потери в живой силе, которая несет в эти дни армянская армия на границе с Азербайджаном, вынуждают министерство обороны Армении ставить под ружье всех, кто хоть как-то умеет обращаться с оружием».

Об этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«По имеющимся данным, руководство армянской армии в спешном порядке мобилизует бывших военнослужащих, срочников, в том числе, имеющих инвалидность второй и третьей групп, а также заключенных тюрем для отправки их в Тавушскую область. Это говорит о том, что у противника образовались на границе огромные бреши, которые он судорожно пытается залатать живым, но уже отходным материалом», - сказал он.

1news.az