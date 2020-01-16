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Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск завершился без инцидентов

Сегодня в 13:49 ~ 1 минута на чтение 206
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск завершился без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16 января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевые помощники Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

1news.az

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