Мелони поблагодарила Ильхама Алиева
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за поздравления в связи с установлением рекорда по продолжительности пребывания на посту главы правительства.
Премьер-министр написала об этом в соцсети X.
«Спасибо, дорогой Алиев, за эти слова и за искреннюю дружбу, связывающую наши народы», — отметила итальянский премьер.
По ее словам, за последние годы Италия и Азербайджан выстроили прочное сотрудничество, основанное на общих интересах и видении.
Мелони также подчеркнула, что гордится совместной работой по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, и выразила уверенность в появлении новых возможностей для сотрудничества в интересах народов Италии и Азербайджана.
Grazie, caro @presidentaz Aliyev, per queste parole e per la sincera amicizia che lega le nostre Nazioni 🇮🇹🇦🇿
Italia e Azerbaigian hanno costruito negli anni una collaborazione solida, fondata su una visione e interessi condivisi.
Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo… https://t.co/kDTVM1FoYX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2026