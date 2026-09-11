Как Шафига Мамедова вновь стала председателем Союза кинематографистов? - ФОТО

Сегодня в Киноцентре «Низами» состоялась конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), по итогам которой новым председателем организации вновь стала 81-летняя народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова.

«Шафига Мамедова - известная представительница азербайджанского театрального и кинематографического искусства, внесшая значительный вклад в развитие национальной культуры. За годы своей творческой деятельности она исполнила множество ролей в театре и кино, завоевав широкое признание зрителей и профессионального сообщества. Её избрание на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана открывает новый этап в деятельности организации» - отмечается в официальном пресс-релизе СКА, посвященном очередному избранию Ш.Мамедовой на пост председателя организации.

Также в релизе отмечается, что по итогам конференции ее участники выразили уверенность, что обновлённый состав руководства СКА будет способствовать реализации новых проектов и инициатив, направленных на дальнейшее развитие азербайджанского кинематографа.

Как Шафига Мамедова вновь стала председателем Союза кинематографистов можно увидеть, просмотрев представленный ниже фоторепортаж с прошедшей конференции.

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Фото: Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı