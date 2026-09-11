Иностранные дипломаты посетили Карабахский университет - ФОТО

Представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в пятницу посетили Карабахский университет.

Как передает Report, визит проходит в рамках двухдневной поездки представителей иностранного дипкорпуса в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические регионы Азербайджана.

Ректор университета Шахин Байрамов рассказал дипломатам о деятельности учебного заведения.

В настоящее время в Карабахском университете обучаются около 3 тыс. студентов.