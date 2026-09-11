Помощник Президента: Азербайджан продолжит усилия для установления прочного мира в регионе

Армения и Азербайджан вступили в период мира.

В августе мы отметили первую годовщину парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления в капитально реконструированном Центре культуры в городе Ханкенди.

Мы учимся жить в условиях мира и продвигаемся в этом направлении, подчеркнул Х. Гаджиев.

«Как отметил Президент Ильхам Алиев, для Азербайджана конфликт завершен. Мы поняли, что жить в реалиях мира – это прекрасное чувство. Азербайджан продолжит усилия для установления и дальнейшего укрепления устойчивого мира в нашем регионе. Мир также начинается с усилий по восстановлению и реконструкции на местах. Потому что мир – это не просто отсутствие противостояния. Мир означает построение доверия, восстановление и реконструкцию», – добавил помощник Президента.