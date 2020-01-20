Мурабиз Гурбанлы: Трагедия 20 Января – символ борьбы азербайджанского народа за независимость

Мы отмечаем 20 Января как день героизма азербайджанского народа. 20 Января – символ борьбы азербайджанского народа за суверенитет, независимость и свободу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

М.Гурбанлы отметил, что похороненные в этом священном месте шехиды отдали жизни за независимость Азербайджана. 20 Января – поворотная точка в истории Азербайджана. Всенародное движение, начавшееся в нашей стране за территориальную целостность Азербайджана, после 20 Января вступило в этап национально-освободительного движения.

Сразу же после трагедии великий лидер Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и сделал резкое заявление, осуждающее это жестокое кровопролитие, и тем самым еще больше укрепил дух борьбы нашего народа. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими славными шехидами, да упокоит Аллах их души».

1news.az