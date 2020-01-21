На Абшероне в среду ночью в районе нуля

В среду, 22 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами небольшой туман, ветер юго-западный, умеренный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от 0 до +3, днем - от +6 до +10, непосредственно в Баку ночью - от +1 до +3, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление опустится до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в среду также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2, днем - от +7 до +12, в горах ночью - от -5 до -10, днем - от 0 до -3.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне 22 января умеренного ветра гилавар может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.