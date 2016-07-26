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На Абшероне в среду тепло и без осадков

Сегодня в 14:15 ~ 1 минута на чтение 144
На Абшероне в среду тепло и без осадков

В среду, 29 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер юго-западный, умеренный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +4 до +6, днем - от +9 до +13, непосредственно в Баку ночью - от +4 до +6, днем - от +10 до +12.

Атмосферное давление опустится до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в среду преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем - от +8 до +13, в горах ночью - от -1 до -6, днем - от +3 до +8.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне слабых и умеренных колебаний метеорологических показателей благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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