На азербайджано-иранской границе наркодилер ранил пограничника - ФОТО

Близ села Бала Бахманли в Физулинском районе Азербайджана пограничниками было зафиксировано нарушение госграницы Азербайджана со стороны Исламской Республики Иран.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы АР, нарушителя обнаружили в камышах, но при задержании он оказал вооруженное сопротивление и ранил ножом одного из пограничников.
Раненому была оказана неотложная медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.
При осмотре места происшествия пограничники обнаружили сверток с 790 г марихуаны, 105 г героина и 100 г кристаллического вещества.
Была также установлена личность преступника - это житель Тертерского района Азербайджана Этибар Авяз оглу Ядигяров (1990 года рождения).
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Тимур Рзаев, Э.Т.