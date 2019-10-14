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На азербайджано-иранской границе наркодилер ранил пограничника - ФОТО

Сегодня в 11:22 ~ 1 минута на чтение 680
На азербайджано-иранской границе наркодилер ранил пограничника - ФОТО

Близ села Бала Бахманли в Физулинском районе Азербайджана пограничниками было зафиксировано нарушение госграницы Азербайджана со стороны Исламской Республики Иран.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы АР, нарушителя обнаружили в камышах, но при задержании он оказал вооруженное сопротивление и ранил ножом одного из пограничников.

Раненому была оказана неотложная медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

При осмотре места происшествия пограничники обнаружили сверток с 790 г марихуаны, 105 г героина и 100 г кристаллического вещества.

Была также установлена личность преступника - это житель Тертерского района Азербайджана Этибар Авяз оглу Ядигяров (1990 года рождения).

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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