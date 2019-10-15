На бакинских тротуарах установят спецдорожки для слабовидящих - ФОТО

В Баку начата реализация нового проекта для помощи слабовидящим и слепым людям.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, это - проект для обеспечения беспрепятственного передвижения слепых и слабовидящих по столице.

«В рамках проекта по территории Баку будут проложены тактильные плиты из особого материала. Слабовидящие и слепые люди с тростью могут ходить по ним, гуляя по столице. На данный момент тактильные плиты укладываются на улице Пушкина, потом ареал их установки будет расширен», - отметил М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.