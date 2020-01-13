На Бакинском бульваре предложено построить величественное здание-гранат - ФОТО

Молодой азербайджанский архитектор Аяз Багиров представил на обсуждение общественности свой новый проект – здание в форме граната.

Как сообщает 1news.az, архитектор предлагает построить его на Бакинском бульваре, недалеко от Baku Cristal Hall.

Согласно проекту, площадь здания составит 1 гектар, высота – 12 этажей (70 метров). Восьмиугольное в проекции сверху, здание будет иметь форму граната, а на его верхушке - установлена восьмиконечная звезда из герба и флага Азербайджана.

Молодой архитектор направил свой проект на рассмотрение в различные структуры.

Тимур Рзаев, Э.Т.