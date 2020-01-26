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На Мадагаскаре более 30 человек погибли из-за проливных дождей

26 Января, 2020 в 23:15 ~ 1 минута на чтение 61
На Мадагаскаре более 30 человек погибли из-за проливных дождей

Тринадцать один человек погиб, еще девять пропали без вести на Мадагаскаре из-за проливных дождей, сообщает африканское отделение радио RFI со ссылкой на местные власти.

По данным газеты, от стихии пострадали более 100 тысяч человек. Власти продолжают эвакуацию жителей пострадавших районов.

Проливные дожди на острове не прекращались на протяжении нескольких дней. В результате тысячи жилых домов и зданий оказались разрушены, повреждены или затоплены. Закрыты многочисленные школы, более семи тысяч человек остались без крова.

РИА Новости

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