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На одной из станций Бакметрополитена произошло сильное задымление

Сегодня в 16:00 меньше минуты на чтение 143
На одной из станций Бакметрополитена произошло сильное задымление

Сегодня днем в Бакинском метро произошел неприятный инцидент, в результате которого одну из станций заволокло дымом.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, на станции «Элмляр Академиясы» произошло задымление.

«Причин для беспокойства нет, никакого пожара на станции не произошло. Задымление возникло из-за сбоя в работе вентиляционной системы.

В автоматический режим работы вентиляционной системы были оперативно внесены изменения, проблема уже решена», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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