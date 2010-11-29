На одной из станций Бакметрополитена произошло сильное задымление

меньше минуты на чтение

Сегодня днем в Бакинском метро произошел неприятный инцидент, в результате которого одну из станций заволокло дымом.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, на станции «Элмляр Академиясы» произошло задымление.

«Причин для беспокойства нет, никакого пожара на станции не произошло. Задымление возникло из-за сбоя в работе вентиляционной системы.

В автоматический режим работы вентиляционной системы были оперативно внесены изменения, проблема уже решена», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.