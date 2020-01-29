На оккупированных территориях Азербайджана армянский солдат пытался покончить с собой

На оккупированных азербайджанских территориях военнослужащий армянской армии пытался покончить с собой.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на незаконный сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, «28 января приблизительно в 02.55 в одной из воинский частей, дислоцированных на юго-восточном направлении, при невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий Нвер Арманович Аветисян (2000 года рождения)».

Раненый солдат доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что он выстрелил в себя сам, для установления всех обстоятельств инцидента ведется следствие.

1news.az