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На оккупированных территориях Азербайджана армянский солдат пытался покончить с собой

Сегодня в 10:16 ~ 1 минута на чтение 147
На оккупированных территориях Азербайджана армянский солдат пытался покончить с собой

На оккупированных азербайджанских территориях военнослужащий армянской армии пытался покончить с собой.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на незаконный сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, «28 января приблизительно в 02.55 в одной из воинский частей, дислоцированных на юго-восточном направлении, при невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получил военнослужащий Нвер Арманович Аветисян (2000 года рождения)».

Раненый солдат доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что он выстрелил в себя сам, для установления всех обстоятельств инцидента ведется следствие.

1news.az

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