На встрече с генеральным исполнительным директором компании Signify был обсужден вопрос поставок новых технологий в Азербайджан - ФОТО

21 января состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify Эриком Рондолатом.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Выразив удовлетворение реформами, проводимыми в Азербайджане в последнее время, Эрик Рондолат в первую очередь проинформировал главу нашего государства о проектах, осуществляемых ими в нашей стране.

Он отметил, что проводимые реформы создают прекрасную основу для улучшения инвестиционного и бизнес-климата в Азербайджане, реализации новых проектов в нашей стране.

Подчеркнув, что компания Signify является одним из мировых лидеров в области освещения, генеральный исполнительный директор выразил готовность оказать всяческую поддержку Азербайджану в доставке новых технологий в нашу страну.

Он отметил, что компания предлагает различные варианты решений в сфере интеграции осветительных систем в секторе экономики, в том числе сельского хозяйства, а также проектах «умный город» посредством интернет-технологий.

В то же время генеральный исполнительный директор выразил заинтересованность в обсуждении с соответствующими структурами Азербайджана новых вариантов решений посредством освещения как в сельскохозяйственной, так и других отраслях, подчеркнул, что они смогут обеспечить доставку в нашу страну новых технологий в соответствующей сфере.

Выразив удовлетворение встречей, Президент Ильхам Алиев отметил важность ускорения реализации осуществляемых в настоящее время проектов по освещению города Баку. В то же время глава государства дал соответствующие поручения по улучшению на последующих этапах качества освещения в Сумгайыте и других крупных городах Азербайджана, применению новых вариантов решений, обеспечивающих значительную экономию электроэнергии, а также обсуждению с соответствующими государственными структурами доставки современных технологий посредством осветительных систем в различных сельскохозяйственных сферах.

1news.az