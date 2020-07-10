Начат капитальный ремонт старейшей православной церкви Баку – ФОТО 

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Начался капитальный ремонт старейшего храма Бакинской и Азербайджанской епархии Православной Церкви – храма святого Архангела Михаила, расположенного на перекрестке улиц Видади и Зяргярпалан в Ясамальском районе Баку.

Как сообщил 1news.az настоятель бакинского храма святого Архангела Михаила, протоиерей Мефодий (Эфендиев), капитальный ремонт храма проводится при поддержке Азербайджанского государства.

«Проведение работ поручено строительной компании ArchiСО. Капитальный ремонт в последний раз проводился более пятидесяти лет назад при поддержке общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Планируются установка «теплого пола» и керамико-гранитных плит, штукатурка стен, расширение алтаря, реставрация уникального иконостаса, полная замена электропроводки, укрепление конструкции хоров, утепление крыши, роспись всего храма, замена парадной лестницы и т.д. На данный момент демонтированы росписи на потолке и старый пол. Ведутся переговоры с известными российскими иконописцами на предмет росписи храма, готовятся эскизы.

Что касается первозданности росписей, то у нас нет данных об интерьере храма, как в дореволюционный период, так и в послевоенное время. Сохранились потолочные росписи более позднего периода, которые полюбились нескольким поколениям жителей нашей столицы. Учитывая это, они будут восстановлены и возвращены на свое место», - подчеркнул отец Мефодий.

Отметим, что храм святого Архангела Михаила - старейший из сохранившихся православных храмов Азербайджана, построенный в 1840-х годах и известный как «Флотская церковь». В 1936 году церковь закрыли, и разместили в ней общежитие. И только после окончания Второй мировой войны в 1946 году советское правительство возвратило здание Православной Церкви. Храм вновь открыли для богослужения, и больше он не закрывался.

25 мая 2001 года во время своего Первосвятительского визита в Азербайджан Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил храм.

В 2015-2019 годах была полностью заменена кровля храма, установлен новый купол и золоченый крест, завершились работы по благоустройству подземных коммуникаций на территории храма. Были также установлены новые окна, декоративные решетки, проведена отопительная система, заменена кровля на старом приходском здании, отреставрирован уличный фасад храма, установлены новые ворота.

Тимур Рзаев

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