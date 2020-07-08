Начата реализация нового квартала Baku White City - ФОТО

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Нехватка инфраструктуры, резкие изменения рельефа, отсутствие дорог и парковочной стратегии, беспорядочные строения и загрязненная окружающая среда изолировала территорию квартала 28 га, расположенного между проспектами Нобеля и Бабека, и улицами Н.Рафиева и Х.Рустамова.

Согласно Распоряжению №08 главы Исполнительной власти города Баку от 10 января 2018 года в соответствии с Генеральным планом Baku White City в квартале 28 га была проведена техническая инвентаризация территории, разработаны проекты архитектурных и градостроительных показателей строящихся зданий, транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

Были смоделированы удобное соединение дорог квартала к проспектам Бабека и Нобеля, перекрестки, а также пешеходные переходы. Квартал был разделен на строительные площадки и ландшафтные зоны, определены плотность застройки, политика высотности.

Проект квартала, разработанный в соответствии с Генеральным планом Baku White City, был предоставлен в Исполнительную Власть города Баку и Государственный Комитет по Градостроительству и Архитектуре Азербайджана для соответствующих согласований.

В предыдущие годы в квартале 28 га были введены в эксплуатацию отели Harmony, Alfa Hotel and Hostel, электрическая подстанция «Ağ Şəhər-2».

В настоящее время в квартале строятся новые здания в соответствии с Генеральным планом Baku White City. Проектируемые здесь жилые, коммерческие и офисные здания отличаются оригинальным дизайном и функциональностью.

Новое административное здание Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики спроектировано в современном архитектурном стиле. В 13-этажном административном здании на пересечении улиц Сулеймана Везирова и Наджафгулу Рафиева также спроектирован Музей Министерства сельского хозяйства.

В строящемся Центре Детского Творчества будут организованы занятия по различным видам искусства для развития талантов и способностей детей. В настоящее время рассматриваются предложения от местных художников по установке скульптурной композиции перед Центром на улице Хагани Рустамова.

20-этажный жилой комплекс BCR Khatai с живописным ландшафтом и современной архитектурой, предлагает своим жителям широкий спектр услуг. Комплекс, состоящий из нескольких зданий, расположен на улице Наджафгулу Рафиева шириной в 45м, проект реконструкции которой разрабатывается в рамках Генерального плана Baku White City. Комплекс также имеет удобный доступ с улицы Хагани Рустамова.

В новом 10-этажном многофункциональном общественном здании, спроектированном в этом квартале, будут расположены апарт-отель, офисы, тренажерный зал, конференц-зал и ресторан.

В настоящее время в квартале реализуются дорожно-транспортная инфраструктура и инженерные коммуникации для обеспечения систем водоснабжения, сточных и дождевых вод, подаче бытового газа, а также каналов электроснабжения и кабелей ИТ, по проектам, разработанным и согласованным с Государственным Агентством Автомобильных Дорог Азербайджана, ОАО «АЗЕРСУ», ОАО «АЗЕРИШИГ», ПО «АЗЕРИГАЗ», Delta Telecom.

Проект реконструкции подстанции №226 предоставит возможность для строительства новой улицы в дорожной сети квартала.

Комплекс Федерации Бокса и отеля Qafqaz Sahil Baku с современными стеклянными фасадами, пивоваренный завод и ресторан Paulaner, расположенный в бывшем здании электростанции, Музей Медицины Азербайджана – все это достопримечательности квартала 28 га.

Новый квартал, как и предыдущие кварталы Baku White City, с зелеными живыми улицами, тенистыми тротуарами и современными зданиями, будет радовать жителей города.

Проект Baku White City реализуется в рамках исполнения Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 сентября 2006 г. об утверждении «Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010гг.».

Источник: Trend