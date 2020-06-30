Надир Зейналов: «Ни в одной стране система здравоохранения не была готова к такой пандемии»

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В Азербайджане нет проблемы нехватки медицинских кадров.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов.

Он указал, что до распространения коронавируса в Азербайджане не было нехватки врачей и медсестер, за исключением некоторых узких специальностей.

Однако, по словам Н. Зейналова, пандемия коронавируса стала неожиданностью.​ «Ни в одной стране система здравоохранения не была готова к такого рода пандемии», - сказал он.

Надир Зейналов также отметил, что если есть возможность импортировать лекарства, то привезти врачей из-за рубежа невозможно, потому что они нужны и в других странах.

Эльшан Рустамов