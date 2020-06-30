Надир Зейналов: «Ни в одной стране система здравоохранения не была готова к такой пандемии»

В Азербайджане нет проблемы нехватки медицинских кадров.
Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов.
Он указал, что до распространения коронавируса в Азербайджане не было нехватки врачей и медсестер, за исключением некоторых узких специальностей.
Однако, по словам Н. Зейналова, пандемия коронавируса стала неожиданностью. «Ни в одной стране система здравоохранения не была готова к такого рода пандемии», - сказал он.
Надир Зейналов также отметил, что если есть возможность импортировать лекарства, то привезти врачей из-за рубежа невозможно, потому что они нужны и в других странах.
Эльшан Рустамов