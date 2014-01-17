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Нанес несколько ударов ножом: Причина - личная неприязнь

Сегодня в 14:46 ~ 1 минута на чтение 340
Нанес несколько ударов ножом: Причина - личная неприязнь

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины 34-летний гражданин Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом передают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.

По факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 19 октября 2019 года подозреваемый, находясь в квартире одного из домов, расположенных на Дальневосточном проспекте, на почве возникшей личной неприязни нанес несколько ударов ножом двум своим знакомым.

Одна из потерпевших скончалась в больнице, другой оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В ходе проведения следственных действий с участием подозреваемого было обнаружено орудие убийства.

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