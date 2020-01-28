Население Азербайджана призвали воздержаться от походов в китайские рестораны

«Походы в китайские рестораны временно стоит прекратить».

Как сообщает АПА, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

Она сказала, что до локализации коронавируса, до проведения широкомасштабных исследований нежелательно ходить в эти рестораны: «После того, как Азербайджанское агентство по пищевой безопасности (АПБА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространят информацию о прекращении опасности, население сможет безбоязненно пользоваться услугами этих ресторанов».

1news.az