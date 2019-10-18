Назван самый популярный сериал в истории Netflix - ВИДЕО 

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные проекты.

Deadline сообщает, что самым просматриваемым в истории Netflix оказался третий сезон шоу «Очень странные дела» - в течение первых четырех недель после выхода его посмотрели порядка 64 миллионов пользователей; этот было определено после того, как в компании заявили о том, что в третьем квартале текущего года им удалось достигнуть рекордных доходов.

1980-е годы, тихий провинциальный американский городок. Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф, также события затрагивают лучшего друга Уилла - Майка. Он начинает собственное расследование. Майк уверен, что близок к разгадке, и теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

В список наиболее популярных среди подписчиков сериалов также вошли шоу «Невероятное» и «Бумажный дом».

«Невероятное» – это история девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными. Две женщины-детектива берутся расследовать это дело, подозревая, что речь может идти о серийном насильнике.

«Бумажный дом» - история о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 млрд евро.

Среди фильмов с наибольшими просмотрами в Netflix назвали комедию Зинги Стюарт «Дылда», триллер Питера Салливана «Тайная одержимость» и проект Синди Чупак «Родство».

Джоди, самая высокая девушка в школе, всегда чувствовала себя неловко в собственной шкуре. Но после многих лет насмешек и избегания внимания она, наконец, решает обрести уверенность в себе.

Дженнифер приходит в себя после тяжелой травмы головы. Ей придется пройти долгий курс восстановления, и хорошо, что рядом есть любящий и заботливый муж. Или это он так считает?

Три подруги, живущие в американском пригороде, без предупреждения приезжают в Нью-Йорк к своим взрослым сыновьям. Они решают понаблюдать за их жизнью и выяснить, почему все трое остаются холостяками и не оправдывают материнских надежд.

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Ф.В, Г.Р.