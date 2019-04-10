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Названы дома торжеств, загрязняющие воздух в Баку - СПИСОК

Сегодня в 16:18 ~ 1 минута на чтение 111
Названы дома торжеств, загрязняющие воздух в Баку - СПИСОК

«В ходе проведенных за последнюю неделю мониторингов выявлены объекты общепита, чрезмерно загрязняющие воздух по причине несвоевременной замены фильтров».

Об этом 1news.az заявил представитель Министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, по словам которого, больше всего таких случаев зафиксировано в Низаминском районе.  

«Причина этого связана с большим количеством домов торжеств. Действующие здесь дома торжеств Сənnət, Xan bağı, Xan sarayı, Madonna, Milord, Hissa, Grace Hall, Ayla, а также рестораны Səhər mehi и Kometa загрязняют воздух.

В Бинагадинском районе недочеты выявлены в домах торжеств Sonalar sonası, Qızıl tac, Şahənşah, Mələk, Oğuz xan, Al saray, Amor и Röya.

В Хатаинском районе – Fəridə, Elgün, Neapol, Movida, Mirana, Leyla, Şəhzadə.

В Наримановском районе - Şuşa, Su sonası, ресторанах Orman, Xankəndi, İsa bulağı, в Сумгайыте - Qubadlı, Dan ulduzu, Şəhanə, Tural, Nurlan и Dədə Qorqud.

На Абшероне - Qarabağ, Ülvi, Səmayə и Sultan, в Гяндже - Firuzə, Tural и Şəhzadə.

По словам представителя Минэкологии, владельцам домов торжеств сделано предупреждение.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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