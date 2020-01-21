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Некоторые турецкие товары будут производиться в Азербайджане

Сегодня в 10:16 ~ 1 минута на чтение 66
Некоторые турецкие товары будут производиться в Азербайджане

В Азербайджане будет поощряться производство некоторых продовольственных, промышленных, текстильных и электронных товаров, а также запасных частей электронной продукции Турции.

Об этом сообщили Trend в министерстве промышленности и технологий Турции.

Согласно информации, в настоящее время в одном направлении ведутся переговоры между сторонами.

Отмечается, что наряду с этим, Турция расширит сотрудничество с Азербайджаном в сфере научных исследований. Сотрудничество между технопарками двух братских стран также будет осуществляться более активно.

"Дальнейшее укрепление сотрудничества в научно-исследовательской сфере и между технопарками, наряду с расширением контактов, весьма важно для обмена опытом", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, будут организованы взаимные визиты для обмена опытом между технопарками в период с 2020 по 2022 годы.

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