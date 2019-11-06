Немецкая компания отменила выпуск банкнот на тему «Арцах»

Немецкая компания EuroSchein-Souvenir GmbH отменила выпуск сувенирных евробанкнот на тему «Арцах» (оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана – прим. 1news.az) и извинилась перед Азербайджаном.
После распространения в СМИ информации о размещении на сайте компании новости об изготовлении сувенирной евробанкноты, посвященной «Арцаху», посольство Азербайджана в Германии связалось с компанией и потребовало отказаться от шагов, служащих поощрению незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Представители компании, оперативно отреагировав на обращение посольства Азербайджана, направили в дипмиссию письмо с извинениями. В нем также говорится, что выпуск сувенирных банкнот решено отменить, сообщает МИД.
Компания уже сняла со своей официальной страницы информацию с изображением сувенирных евробанкнот.
Напомним, что на купюре номиналом в 0 евро был изображен «символ» созданного на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима Нагорного Карабаха - скульптура «Мы - наши горы». Согласно информации сайта, сувенирную банкноту планировалось выпустить в оборот 11 ноября.
В краткой информации к банкноте указывалось, что территория Нагорного Карабаха «оккупирована Азербайджаном».
Отметим, что сувенирные банкноты номиналом в 0 евро печатаются на официальных станках европейского Центробанка и регистрируются как товарный знак.
Коллекционные банкноты Euro Souvenir Bank продаются по 2 евро за штуку. Они произведены из бумаги, которая имеют уровень защиты, ничем не отличающийся от реальных банкнот - это водяные знаки, защитная нить, тактильные знаки, голограммы, флуоресцентные чернила, проявляющиеся под ультрафиолетовым светом, и индивидуальный серийный номер, который является уникальным для каждой купюры.
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