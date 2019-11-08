Необычная тема и голливудская легенда в оргкомитете: Все подробности о Met Gala 2020 - ФОТО

Организаторы Бала Института костюма объявили тему следующего года и поделились другими любопытными подробностями предстоящего модного мероприятия.

Met Gala в 2020 году пройдет 7 мая – основной темой Бала Института костюма станет «О времени: мода и продолжительность» (About Time: Fashion and Duration).

New York Times отмечает, что организаторы «частично вдохновлялись романами Вирджинии Вулф и теориями французского философа начала двадцатого века Анри Бергсона. В некоторых неясных, но важных размышлениях Бергсон представлял время как постоянно изменяющийся поток».

Леди Гага на Met Gala 2019

Marie Claire отмечает, что на предстоящей выставке будут представлены 160 экспонатов – предметов женского гардероба, ставших особенно популярными среди модниц за последние полтора века.

«Я хотел сделать выставку с фокусом на коллекцию, а не традиционную выставку шедевров. Что-то, связанное с духом времени, и о чем сейчас говорят люди», - заявляет куратор Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Эндрю Болтон, добавляя, что мода неразрывно связана со временем, и она не только отражает и представляет дух времени, но также со временем меняется и развивается.

Билли Портер на Met Gala 2019

Уже известно, кто войдет в состав принимающего комитета Met Gala: креативный глава Louis Vuitton Николя Гескьер, Анна Винтур, американский артист Лин-Мануэль Миранда, актриса Эмма Стоун, а также впервые в истории Met Gala голливудская легенда Мэрил Стрип.

Как прошел Бал Института костюма, темой которого в 2019 году стал «Кэмп: записки о моде» (Camp: Notes on Fashion), можно увидеть, пройдя по следующей ссылке, а ниже представлены самые яркие выходы мировых звезд на красную дорожку Met Gala за последние несколько лет.

Бейонсе

Леди Гага

Кэти Перри

Эмили Ратажковски

Моника Беллуччи и Валентино Гаравани

Холли Берри

Рианна

Дакота Джонсон

Адриана Лима

Карди Би

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Мадонна

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Джей Ло

Ариана Гранде

Сара Джессика-Паркер

Эмбер Херд

Приянка Чопра

Джиджи Хадид

Кара Делевинь

Эмилия Кларк

Даутцен Крус

Эзра Миллер

Наоми Кэмпбелл

Джаред Лето

Джей Ло и Алекс Родригес

Селин Дион

Джо Джонас и Софи Тернер-Джонас

Сиара

Дуа Липа

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Ф.В., Э.Т.