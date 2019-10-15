Newtimes.az о форуме ЕАЭС в «гостеприимной» Армении: противоречия на фоне обещаний

Проведение саммита Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), созданного под патронатом России, в Армении не является чем-то необычным.

В настоящее время Армения председательствует в этой организации. Конечно, тот факт, что такая надуманная и агрессивная страна, как Армения, является членом ЕАЭС, не делает чести этой организации. Напротив, своими обидами, недовольством, абсурдными требованиями и претензиями Армения постоянно усложняет ситуацию внутри ЕАЭС. Кроме того, ни одно государство-член этой организации не разделяет враждебную позицию Армении в отношении Азербайджана.

Однако эксперты не исключали, что в Ереване может взять свое начало позитивный для ЕАЭС процесс. Ход форума показал, что реального продвижения нет, но есть новые обещания. Среди них особое место занимала инициатива сотрудничества, которая могла бы повысить международный авторитет организации. В этом контексте рассматривались возможности налаживания связей организации с Ираном, Китаем, Сингапуром, Египтом, Израилем и другими странами. На фоне данных событий мы сочли необходимым подробнее остановиться на Ереванском саммите в контексте разворачивающихся в ЕАЭС процессов и их отголосков на международной арене.

Армения и евразийская модель интеграции: борьба противоположностей и...

Прогнозы относительно форума Евразийского Экономического Союза в Ереване были разные. Кто-то полагал, что Высший Экономический Совет этой организации вызовет к жизни принципиально новые моменты. Но немало было и тех, кто, исходя из существования в ее рамках множества проблем и недоразумений, предсказывал, что ереванская встреча будет представлять собою всего лишь очередные формальные обсуждения. На деле же форум стал сочетанием двух этих прогнозов и запомнился рядом моментов.

Например, вопрос, заданный грузинским журналистом Владимиру Путину о времени вывода российских военных баз из Абхазии и Южной Осетии, вызвал наибольший интерес в СМИ. Журналистов также заинтересовал краткий ответ Президента России «когда будет нужно». Однако сотрудники МИД Армении отстранили журналиста от форума, чем вызвали удивление у представителей СМИ.

Конечно, было бы неправомерно характеризовать встречу только такими явлениями. Но этот эпизод показывает, что на мероприятии в Ереване была в какой-то мере хаотичность. Российские журналисты также признали это, употребив выражения типа «армянский беспорядок». Откровенно говоря, имело место некоторое расхождение в позициях участников и в официальной части форума.

Правда, ряд СМИ сообщают об определенных серьезных позитивных изменениях. Например, они особо акцентируют на связях ЕАЭС с Сингапуром и Ираном. Сингапур подписал с данной организацией соглашение о зоне свободной торговли. Иран также говорит о предстоящем подписании аналогичного соглашения 27 октября. Эксперты даже утверждают, что Президент Хасан Рухани заинтересован в членстве Ирана в ЕАЭС. Кроме того, Президент России заявил, что 13 государств, в том числе Сербия, Китай и Индия, заинтересованы в отношениях с ЕАЭС.

Эксперты упоминают о кратком диалоге на форуме Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент Беларуси со свойственной ему искренностью отметил дружеские отношения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В то же время он сказал, что дружеские отношения у него и с Н.Пашиняном. А.Лукашенко заявил, что никогда не будет работать против Армении. И Н.Пашинян подчеркнул, что у Беларуси и Армении есть общие интересы, в то же время имеются проблемы между Азербайджаном и Арменией. Выходит, что Беларусь должна внести коррективы в свои отношения с Азербайджаном из-за Армении.

Однако Н.Пашинян не уточнил, в чем заключаются эти общие интересы Беларуси и Армении в отношении Азербайджана. Ведь, если главный интерес Еревана – проводить агрессивную политику в отношении Азербайджана, то занимает ли Беларусь ту же позицию? Другими словами, входит ли нарушение территориальной целостности Азербайджана и в государственный интерес Беларуси, как это имеет место в Армении? Разумеется, не входит. Значит, И.Пашинян в очередной раз попытался настроить Беларусь против Азербайджана, но А.Лукашенко как опытный политик никогда не пойдет на примитивные провокации со стороны недалекого армянского лидера.

Конечно, в повестке дня заседания в Ереване были и другие вопросы. По мнению экспертов, их можно разделить на две группы. Прежде всего лидеры говорили о проблемах внутри ЕАЭС. Почти все они подчеркнули барьеры, имевшиеся на пути сотрудничества внутри организации. В.Путин, А.Лукашенко и К.-Ж.Токаев открыто заявили, что в этом плане серьезные проблемы сохраняются. В рамках организации оборот продукции, производимой государствами-членами, негибок, и существуют многочисленные правовые пробелы, которые значительно сокращают возможности для ускорения сотрудничества. Кроме того, нет единой валюты, которую могли бы принять все государства-члены. Тем не менее, в Ереване был принят документ о намерении создать общую финансовую среду.

«Хорошие мечты» и реалии: неопределенная ситуация для ЕАЭС

Эксперты назвали это «хорошей мечтой», лишенной содержания и конкретных механизмов. Интересно, что премьер-министр Армении тоже говорил о переходе к торговле в национальной валюте. Но кто будет торговать в армянских драмах, не представляющих никакой ценности? Например, зачем Казахстану армянский драм? Или, для чего могут использовать кыргызский сом государства-члены? Подобных вопросов много, и пока торговля в национальной валюте – не что иное, как пустые слова. Кроме России, Беларуси и Казахстана, ни один другой член организации реально не имеет внутреннего производства.

С другой стороны, основными торговыми партнерами стран-членов ЕАЭС являются Евросоюз и Китай. Этот момент еще более важен для Казахстана, как подчеркнул это Президент страны в Ереване. Касым-Жомарт Токаев отметил, что 75 процентов внешней торговли страны связано с ЕС, и этот факт нельзя игнорировать. Кроме того, Россия и Беларусь имеют торгово-экономические отношения с большим количеством стран, и ни один член ЕАЭС не сможет их заменить. Остается укреплять отношения ЕАЭС как организации с другими странами. С этой точки зрения эксперты проявляют интерес к Сингапуру и Ирану.

Кроме них, они питают надежды в отношении и налаженного в Ереване сотрудничества с Китаем. Считается, что Пекин сможет внести существенные социально-экономические и коммерческие изменения в пространство ЕАЭС в рамках проекта «Один пояс, один путь». Но они почему-то забывают об одном важном моменте: для этого государствам-членам нужна соответствующая инфраструктура, которой почти нет. К примеру, крайне слаба в этом отношении Армения. И нереально, чтобы в ближайшей перспективе ей удалось значительно улучшить инфраструктуру. В то же время существуют серьезные геополитические вопросы, которые обязательно необходимо учитывать.

Скажем, в касающейся ЕАЭС части проекта «Один пояс, один путь» необходимо обязательно учитывать фактор Азербайджана. Азербайджан обладает развитой инфраструктурой, и в Баку должен быть позитивный подход к установлению транспортных связей между Китаем и Россией, Ираном или Арменией. Например, функционирование коридора Север-Юг зависит от Азербайджана. Или, чтобы маршрут Юг-Запад был открыт, нужно считаться с Баку. Азербайджан не позволит Армении участвовать ни в одном из этих проектов, пока она не покинет оккупированные территории. И не может быть речи о том, что кто-либо, например, Россия, Китай или Иран, могут оказать давление. Азербайджан в состоянии защитить свои национальные интересы.

На фоне сказанных моментов интересным представляется тот факт, что Иран начинает придавать большое значение своим отношениям с ЕАЭС. Тегеран можно понять. Эксперты признают, что Тегеран уже серьезно страдает от санкций США. Ситуация становится все более критической. И не могут повлиять на этот процесс даже Россия и Китай, потому что они сами подвергаются жестоким санкциям. В определенном смысле ни Москва, ни Пекин не собираются «тонуть» из-за Тегерана. Иранское руководство это понимает. По этой причине в Иране не хотят упускать даже самый маленький шанс.

В Иране прекрасно понимают, что ЕАЭС сама по себе – недостаточно сильная организация. Но если Иран станет членом этой организации или наладит с ней очень тесные отношения, вопрос будет политизирован. В этом случае ЕАЭС тоже станет политическим и геополитическим конкурентом США. Следовательно, возникнет вероятность наложения санкций и на государства-члены этой организации. Принимая именно это во внимание, Казахстан против вступления Ирана в члены ЕАЭС. Казахстанская сторона прямо заявляет, что такой шаг переносит вопрос на чисто политическую плоскость, что означает, что данная организация уже будет конкурировать с влиятельными организациями по всему миру, а также с Америкой. Казахстан не намерен идти на этот риск из-за Ирана. А это показывает, что, несмотря на торжественные обещания, будущее отношений ЕАЭС-Иран наполнено неопределенностью.

Все это указывает на то, что официальный Ереван попытался сделать из этого форума ЕАЭС политическое шоу. Но экспертов не удалось провести такими искусственными шагами. Ряд других противоречивых моментов, и упомянутых, и неупомянутых выше, свидетельствуют о том, что для достижения желаемого уровня ЕАЭС потребуется много времени. Если в организации нет достаточно гибкого интеграционного механизма и нужной политической воли, то с какой надеждой можно говорить о международном авторитете и влиянии? ЕАЭС пока еще нет, а есть в ее составе в отдельности сильные Россия, Беларусь и Казахстан!

Newtimes.az