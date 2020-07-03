NEXT TV. «Расстреляны за подозрение в шпионаже». Горькие судьбы талантливой молодежи АДР – ВИДЕО 

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В этом выпуске рубрики Yaddaş рассказывается об одном из самых значимых моментов в истории Азербайджана.
«Золотая сотня» - так называют молодых людей, которые во времена АДР были отправлены на учебу в известные европейские вузы. Однако в скором времени Баку был оккупирован большевиками, и отношение к ним изменилось.
В итоге только 55 студентов, отправленных в Европу, возвращаются в Азербайджан. Позже 41 из них был расстрелян за подозрение в шпионаже в пользу Германии.
В представленном нами видео вы можете узнать об отправке правительством АДР 100 талантливых молодых людей в европейские вузы и горькой судьбе некоторых из них.
Над видео работали:
Идея: Рахман Гаджиев
Креативный директор и координатор проекта: Эмиль Насиров
Монтажер и оператор: Надир Ибрагимли
Журналист: Бабек Джахандаров
Лейла Мамедова
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