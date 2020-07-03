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NEXT TV. «Расстреляны за подозрение в шпионаже». Горькие судьбы талантливой молодежи АДР – ВИДЕО 

Сегодня в 12:08 ~ 1 минута на чтение 202
NEXT TV. «Расстреляны за подозрение в шпионаже». Горькие судьбы талантливой молодежи АДР – ВИДЕО 
NEXT TV – это мультимедийный проект, созданный командой 1news.az, который включает в себя несколько познавательных рубрик.
 
У каждой из них свой определенный посыл. 
 
В рубрике Mövqe люди разных профессий рассуждают на интересные темы и высказывают свое независимое мнение; гости рубрики Stimul делятся секретами своего успеха, опытом и жизненным кредо; благодаря рубрике Flash мы узнаем о важных новостях, а рубрика Yaddaş возвращает нас в прошлое и раскрывает исторические события в новом видеоформате. 
 
В этом выпуске рубрики Yaddaş рассказывается об одном из самых значимых моментов в истории Азербайджана. 
 
«Золотая сотня» - так называют молодых людей, которые во времена АДР были отправлены на учебу в известные европейские вузы. Однако в скором времени Баку был оккупирован большевиками, и отношение к ним изменилось. 
 
В итоге только 55 студентов, отправленных в Европу, возвращаются в Азербайджан. Позже 41 из них был расстрелян за подозрение в шпионаже в пользу Германии. 
 
В представленном нами видео вы можете узнать об отправке правительством АДР 100 талантливых молодых людей в европейские вузы и горькой судьбе некоторых из них. 
 
 
Над видео работали: 
 
Идея: Рахман Гаджиев 
 
Креативный директор и координатор проекта: Эмиль Насиров 
 
Монтажер и оператор: Надир Ибрагимли 
 
Журналист: Бабек Джахандаров
 
Лейла Мамедова 

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