NEXT TV. «Расстреляны за подозрение в шпионаже». Горькие судьбы талантливой молодежи АДР – ВИДЕО 

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NEXT TV – это мультимедийный проект, созданный командой 1news.az, который включает в себя несколько познавательных рубрик.

У каждой из них свой определенный посыл.

В рубрике Mövqe люди разных профессий рассуждают на интересные темы и высказывают свое независимое мнение; гости рубрики Stimul делятся секретами своего успеха, опытом и жизненным кредо; благодаря рубрике Flash мы узнаем о важных новостях, а рубрика Yaddaş возвращает нас в прошлое и раскрывает исторические события в новом видеоформате.

В этом выпуске рубрики Yaddaş рассказывается об одном из самых значимых моментов в истории Азербайджана.

«Золотая сотня» - так называют молодых людей, которые во времена АДР были отправлены на учебу в известные европейские вузы. Однако в скором времени Баку был оккупирован большевиками, и отношение к ним изменилось.

В итоге только 55 студентов, отправленных в Европу, возвращаются в Азербайджан. Позже 41 из них был расстрелян за подозрение в шпионаже в пользу Германии.

В представленном нами видео вы можете узнать об отправке правительством АДР 100 талантливых молодых людей в европейские вузы и горькой судьбе некоторых из них.

Над видео работали:

Идея: Рахман Гаджиев

Креативный директор и координатор проекта: Эмиль Насиров

Монтажер и оператор: Надир Ибрагимли

Журналист: Бабек Джахандаров