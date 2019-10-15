Новое заявление семьи Анастасии Заворотнюк: «Мы не просим ничего, кроме…» - ФОТО

Семья российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, которая, по сообщениям российских СМИ, борется с онкологическим заболеванием, впервые подтвердила болезнь знаменитости.

Семья А.Заворотнюк, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о болезни актрисы, долгое время не делала каких-либо заявлений, и лишь на фоне слухов о возможной смерти звезды обратилась с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья знаменитости и призывала людей верить только той информации, которая появляется в официальных изданиях.

Однако при этом родные актрисы ни слова не говорили о ее болезни, которую подтвердили (но не назвали) только сегодня, опубликовав на странице @podderzhka_azavorotnyu следующее сообщение:

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки.

Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное.

И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников.

Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ».

В конце сообщения семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех за поддержку.

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Ф.В, Г.Р.