Новруз Мамедов принял участие в Первом Каспийском экономическом форуме - ФОТО

12 августа в туркменском городе Туркменбаши состоялся Первый Каспийский экономический форум.

В форум приняли участие делегации прикаспийских стран во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, и в качестве гостей -делегации, возглавляемые премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также представители банковского сектора и предприниматели государств Каспийского региона, исследователи и руководителями компаний, занимающихся развитием экономики. Азербайджанскую Республику на форуме представила делегация, возглавляемая премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Объявив форум открытым, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что рациональное использование углеводородных ресурсов Каспийского моря может стать сильным импульсом для экономического роста в регионе. Он заявил, что страны региона должны быть нацелены на решение актуальных практических вопросов для развития Каспия и «Каспийская энергетика» должна стать основой динамичного развития экономики региона: «Увеличение добычи углеводородов на Каспии способно кардинально изменить экономическую картину в регионе, интегрировать его в глобальное экономическое пространство в качестве равноправного и эффективного партнера».

Выступивший на форуме премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что Азербайджан приветствует инициативу проведения Первого Каспийского экономического форума. Выразив благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за высокий уровень организации мероприятия, премьер-министр сказал, что этот форум станет новым форматом активизации сотрудничества между прикаспийскими странами. Новруз Мамедов довел до внимания участников форума, что после подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря вопрос экономического развития Каспийского региона приобрел особую актуальность. Азербайджанская сторона рассчитывает, что Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в торговле, транспорте, инвестиционной и туристической сферах.

Коснувшись проведения в рамках форума Каспийской выставки инновационных технологий, премьер-министр выразил надежду на то, что проведение таких выставок будет способствовать расширению экономических взаимоотношений между бизнес-кругами наших стран и улучшению информационного контента в регионе, а организация встреч между предпринимателями в целом сыграет значительную роль в процветании региона, Азербайджанская сторона всецело поддерживает проведение таких встреч деловых кругов на фоне других официальных мероприятий высокого уровня, уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с прикаспийскими государствами, основанных на взаимном уважении и доверии.

Подчеркнув, что торговые связи Азербайджана с прикаспийскими странами находятся на самом высоком уровне, премьер-министр сказал: «За первое полугодие 2019 года товарооборот Азербайджана с прикаспийскими государствами по сравнению с соответствующими показателями прошлого года увеличился на более чем 28 процентов. За этот же период доля прикаспийских государств во внешнеторговом обороте страны составила более 11 процентов. Надеюсь, что организованные в рамках этого форума встречи бизнес-кругов приведут к еще большему увеличению объемов взаимной торговли».

Отметив, что обеспечение развития международных и региональных транспортных коридоров играет важную роль в повышении эффективности экономики региона, премьер-министр Новуз Мамедов добавил, что совместные проекты в области транспорта, инфраструктуры и логистики расширяют экономические возможности и значимость наших государств. Напомнив, что исторический Шелковый путь во все времена был известен как стратегический торгово-экономический коридор, соединяющий Европу и Азию, премьер-министр сказал, что благоприятное географическое положение наших стран, реализуемые здесь широкомасштабные проекты, эффективное использование потенциала транзита и грузоперевозок предоставляют хорошие возможности для неуклонного увеличения объема доходов от этой сферы: «Азербайджан очень активно сотрудничает в рамках реализации таких международных проектов, как «Восток-Запад» и «Север-Юг». Например, в 2018 году через территорию нашей страны было перевезено транзитных грузов общим весом более 9 млн. тонн. Особенно сильный рост наблюдался в транзите ненефтяной продукции, который составил 49 процентов. Наблюдался скачок в объемах транзита грузов по маршруту «Север-Юг» в 8 раз. Эти цифры еще раз доказывают, что транзитные пути продолжают расширяться, торговый оборот увеличивается, что в конечном счете ведет к процветанию всего региона в целом.

Подчеркнув в своем выступлении, что новый Бакинский международный морской торговый порт занимает важное место в транспортной системе Азербайджана, премьер-министр отметил, что после ввода его в эксплуатацию этот логистический центр стал местом пересечения автомобильных, железнодорожных и морских путей в регионе: «Пропускная способность этого порта на данный момент составляет 15 млн. тонн грузов и 100.000 контейнеров в год. Планируется увеличить эти показатели до 25 млн. тонн грузов и 1 млн. контейнеров. Хочу отметить тот факт, что Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. Создание свободной эклномической зоны вокруг порта создаст условия для развития сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах.

В заключении своего выступления премьер-министр Азербайджанской Республики поздравил участников форума со священным праздником Гурбан байрамы, являющимся символом духовного единства, солидарности и братства, еще раз выразил признательность руководству Туркменистана за искренний прием и гостеприимство.

Выступившие на форуме другие участники особо подчеркнули, что Каспийское море – важный объединяющий фактор, создающий условия для дальнейшего углубления сотрудничества между Прикаспийскими странами. На Форуме была выражена уверенность в том, что Каспийский экономический форум станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимной экономической деятельности, выявит чрезвычайно богатый потенциал нашего региона и принесет ощутимую пользу делу развития наших стран.

Второй Каспийский экономический форум намечается провести в Астрахани ( Россия).

Отметим, что на Первом Каспийском экономическом форуме обсуждались развитие торгово-экономических связей, главным образом, создание условий для крупных проектов, роль Каспийского региона в глобальном экономическом контексте, инвестиционная привлекательность в области нефти и газа, электроэнергии, транспорта, торговли, сельского хозяйства, туризма и других сферах, представляющих взаимный интерес прикаспийских государств. Кроме того, в рамках форума были организованы международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, встречи представителей деловых кругов и компаний.

АЗЕРТАДЖ