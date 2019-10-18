Новые коррупционные злоупотребления в Армении – ущерб оценили в миллионы долларов

Генпрокуратура Армении выявила коррупционные злоупотребления, совершенные компаниями-водопользователями, в результате которых государству был нанесен ущерб в 5,7 млрд драмов ($12 млн).

По данным прокуратуры, в настоящее время расследуются 13 уголовных дел в отношении компаний-водопользователей в Лорийской, Ширакской, Котайкской, Армавирской, Араратской, Арагацотнской, Гегаркуникской областях, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, коррупционные схемы действовали годами. Руководители компаний-водопользователей нарушали условия оказания услуг по водопользованию, выписывали счета за использованную воду не в кубометрах, а из расчета на гектары. Делались приписки, раздувались объемы оказанных услуг.

Средства, выделяемые на погашение долгов водопользователей и покрытие ущерба от града, оформлялись как погашение долга. Услуги не предоставлялись, составлялись фальшивые договора в отсутствие граждан, а средства в крупном размере за неоказанные услуги присваивались.

1news.az