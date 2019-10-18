1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Новые коррупционные злоупотребления в Армении – ущерб оценили в миллионы долларов

Сегодня в 15:13 ~ 1 минута на чтение 181
Новые коррупционные злоупотребления в Армении – ущерб оценили в миллионы долларов

Генпрокуратура Армении выявила коррупционные злоупотребления, совершенные компаниями-водопользователями, в результате которых государству был нанесен ущерб в 5,7 млрд драмов ($12 млн).

По данным прокуратуры, в настоящее время расследуются 13 уголовных дел в отношении компаний-водопользователей в Лорийской, Ширакской, Котайкской, Армавирской, Араратской, Арагацотнской, Гегаркуникской областях, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, коррупционные схемы действовали годами. Руководители компаний-водопользователей нарушали условия оказания услуг по водопользованию, выписывали счета за использованную воду не в кубометрах, а из расчета на гектары. Делались приписки, раздувались объемы оказанных услуг.

Средства, выделяемые на погашение долгов водопользователей и покрытие ущерба от града, оформлялись как погашение долга. Услуги не предоставлялись, составлялись фальшивые договора в отсутствие граждан, а средства в крупном размере за неоказанные услуги присваивались.

1news.az

WhatsApp

181

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены