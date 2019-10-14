Новый просветительский проект в Баку: Получи знания бесплатно - ФОТО

В Баку открылся первый киоск, где выставлены бесплатные книги для чтения.

Как сообщает 1news.az, информацией об открытии киоска поделился на своей странице в Facebook народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

«Сегодня открывал первый киоск в городе, где выставлены бесплатные книги для чтения. На Ага Нейматулла, 105. Некоторые писатели не понимают, как можно выставлять бесплатные книги. Но это как раз помогает выращивать ваших читателей. Во многих странах мира уже есть такая практика. В нашей Центральной библиотеке тоже. Чем больше будет читателей, тем лучше. Для всех!» - написал народный писатель.

Напомним, что это не первый просветительский проект, реализованный в Баку.

Ранее на перекрестке улиц Расула Рзы и Аловсата Гулиева в Насиминском районе столицы была открыта первая уличная библиотека. В рамках проекта на улице установлена скамейка и рядом с ней – книжный шкаф, из которого каждый желающий может взять книгу и, присев на скамейку, почитать ее. Рядом со скамейкой установлен оригинальный фонарь и стилизованный навес в виде зонтика.

За короткое время проект вызвал большой интерес жителей Баку и туристов, посещающих нашу столицу. Позже на улице Башира Сафароглу (между пересечением с улицами Топчибашева и Расула Рзы) в Насиминском районе Баку появилась еще одна уличная библиотека.

Такие оригинальные решения, несомненно, не только несут знания, но и украшают город.

Читайте по теме:

В Баку открывается красивая уличная библиотека – ФОТО

«Присядь на скамейку и получи в подарок знания»: Новый позитивный проект реализован в Баку – ФОТО

В Баку предлагают создать дом-музей Дронго

1news.az