Нужно ли указывать номер машины, отправляя SMS на номер 8103 - ОФИЦИАЛЬНО

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Ряд СМИ Азербайджана утром в четверг, 2 июля, со ссылкой на свои источники распространил новость о том, что отныне при отправке сообщения на номер 8103 для получения SMS-разрешения на выход из дома в нем необходимо указывать госномер и серию автомобиля, если гражданин хочет воспользоваться личным автомобилем.

Только после этого гражданину якобы разрешено в течение 2 часов ездить на принадлежащем ему автомобиле.

Но, как заявил 1news.az Эльнур Нифталиев, руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, на данный момент в работе системы SMS-разрешений 8103 никаких изменений нет.

«Если они будут, общественности сообщат об этом. Хочу подчеркнуть, что на данный момент гражданам для того, чтобы покинуть место проживания (пребывания) на автомобиле, посылать госномер и серию автомобиля на номер 8103 не надо», - отметил Э.Нифталиев.

Тимур Рзаев