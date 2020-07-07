Обсуждается новое направление бакинской электрички - ФОТО - КАРТА

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«С учетом требований общественности проводится инженерно-поисковая работа на территории Абшеронского полуострова».

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова, после открытия Бакинской окружной железной дороги ее эффективная работа положительно повлияла на транспортную систему столицы.

«Как продолжение этой работы начаты подготовительные работы по реконструкции железной дороги Забрат-Маштага-Баглар, подготавливается земляная насыпь.

Работы ведутся по поручению Президента Ильхама Алиева, определяется направление путей и вопрос строительства станций. После завершения инженерных работ их результаты представят в соответствующие структуры, и с решением вопроса финансирования начнется капитальный ремонт этого участка железной дороги», - подчеркнула Н.Байрамова.

Отметим, что после поселков Маштага и Бахлар на этой ветке следуют поселки Вишневка и Бузовна (Загульба).

Напомним, что 18 марта состоялось открытие после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Бакинской окружной железной дороги. В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Таким образом, в Баку заработала новая кольцевая железная дорога.

Тимур Рзаев

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