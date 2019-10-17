Отца и дочерей главы Конституционного суда вызвали в СНБ Армении

Отец и дочери председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна вызваны в Службу национальной безопасности.

Об этом сообщила Sputnik Армения сестра Товмасяна - Анжела Товмасян.

«Да, мой отец и племянницы вызваны в СНБ, и как отмечалось, для беседы», - сказала Товмасян.

В четверг Специальная следственная служба сообщила о том, что на основании обращения независимого депутата Армана Бабаджаняна возбуждено уголовное дело по признаку узурпации власти группой лиц.

Заявление Бабаджаняна касается председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, законность пребывания в должности которого и оспаривает депутат. Бабаджанян в своем обращении в Генпрокуратуру ранее утверждал, что Товмасян допустил нарушения закона при вступлении в эту должность в 2018 году.

Как утверждал парламентарий, без принятого порядка, без заявления Грайра Товмасяна, на основании несуществующего обоснования тогдашним председателем парламента были прекращены депутатские полномочия Товмасяна. По несуществующим обоснованиям человек не может прекратить депутатские полномочия.

Конституционный суд 14 октября отклонил обращение парламента о прекращении полномочий Товмасяна.

Спустя некоторое время после сообщения ССС, стало известно, что следователь изъял из центрального офиса Республиканской партии Армении материалы о прекращении членства Товмасяна в партии.

А.А.