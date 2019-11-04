Парикмахер Роналду найден зарезанным в швейцарском отеле - ФОТО

В Цюрихе (Швейцария) найден мертвым парикмахер нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Тело Рикардо Маркеса Феррейры нашли в гостиничном номере.

По информации Mundo Deportivo, труп мужчины 2 ноября обнаружила горничная, когда пришла убирать комнату. На теле были следы ножевого ранения, кровь обильно натекла на кровать, где лежал погибший. Женщина также почувствовала в номере запах алкоголя.

Обстоятельства смерти парикмахера выясняются. Полиция ищет виновных в убийстве.

Помимо Роналду, Феррейра обслуживал нескольких португальских моделей и актрис.

Последние два года мужчина жил в Швейцарии.

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