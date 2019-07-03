Пашинян об интересной динамике переговоров по Карабаху и проведении референдума

Ситуация, которая сложились в армяно-азербайджанских отношениях, всегда содержала в себе угрозы.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Но сегодня этих угроз не больше, чем 3-5 лет назад. Наоборот, если сейчас провести мониторинг ситуации на границе, то увидим, что последние 1,5 года степень напряженности снизилась, и этот спад произошел в контексте известных обсуждений в Душанбе», - сказал премьер, сообщают армянские СМИ.

«Это не означает, что в целом напряженности нет. К сожалению, и сегодня армянская сторона несет потери. Понятно, что карабахский конфликт еще не урегулирован», - добавил Пашинян.

«Могу констатировать, что в переговорном процессе, как бы это ни казалось странным, есть довольно интересная динамика. Я оптимист и думаю, что эта динамика продолжится. Динамика будет развиваться», - заявил глава армянского правительства.

Он также уточнил стратегию армянских властей в карабахском вопросе.

«Я уже несколько раз по этому поводу говорил, что, дорогие соотечественники, заговоры в карабахском вопросе исключаются! Потому что карабахский вопрос – это не мой вопрос, и не вопрос какой-либо группы лиц. Карабахский вопрос – это общенациональный вопрос. Я говорил, что любое решение карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха (имеется в виду армянская община, проживающая на оккупированных территориях АР) и Азербайджана», - отметил Пашинян.

По его словам, основная его задача – за столом переговоров найти решение, приемлемое для армянского народа. Если этот вариант будет найден, то он будет представлен народу и вынесен на всеобщее обсуждение.

Премьер убежден, что решение должно быть принято в общенациональном формате, и если будет необходимо, можно провести референдум.

А.А.