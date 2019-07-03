1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Пашинян об интересной динамике переговоров по Карабаху и проведении референдума

Сегодня в 09:27 ~ 2 минуты на чтение 321
Пашинян об интересной динамике переговоров по Карабаху и проведении референдума

Ситуация, которая сложились в армяно-азербайджанских отношениях, всегда содержала в себе угрозы.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Но сегодня этих угроз не больше, чем 3-5 лет назад. Наоборот, если сейчас провести мониторинг ситуации на границе, то увидим, что последние 1,5 года степень напряженности снизилась, и этот спад произошел в контексте известных обсуждений в Душанбе», - сказал премьер, сообщают армянские СМИ.

«Это не означает, что в целом напряженности нет. К сожалению, и сегодня армянская сторона несет потери. Понятно, что карабахский конфликт еще не урегулирован», - добавил Пашинян.

«Могу констатировать, что в переговорном процессе, как бы это ни казалось странным, есть довольно интересная динамика. Я оптимист и думаю, что эта динамика продолжится. Динамика будет развиваться», - заявил глава армянского правительства.

Он также уточнил стратегию армянских властей в карабахском вопросе.

«Я уже несколько раз по этому поводу говорил, что, дорогие соотечественники, заговоры в карабахском вопросе исключаются! Потому что карабахский вопрос – это не мой вопрос, и не вопрос какой-либо группы лиц. Карабахский вопрос – это общенациональный вопрос. Я говорил, что любое решение карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха (имеется в виду армянская община, проживающая на оккупированных территориях АР) и Азербайджана», - отметил Пашинян.

По его словам, основная его задача – за столом переговоров найти решение, приемлемое для армянского народа. Если этот вариант будет найден, то он будет представлен народу и вынесен на всеобщее обсуждение.

Премьер убежден, что решение должно быть принято в общенациональном формате, и если будет необходимо, можно провести референдум.

А.А.

WhatsApp

321

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены