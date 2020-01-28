Пассажирский лайнер в Иране выкатился за полосу на шоссе – ВИДЕО

Пассажирский лайнер иранской авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из столицы страны Тегерана в понедельник, при посадке в аэропорту Махшахра выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр-и-Ахваз. Об этом пишет местный ресурс Fars.

По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления. Другая версия - технические проблемы с шасси.

На борту было 135 человек, никто не пострадал.

"Пассажиры помогали друг другу выходить из самолета, неся детей и чемоданы. Некоторые вышли через главные двери, а другие выбрались из аварийных выходов", - говорится в сообщении.

Как передает издание, на место происшествия сразу прибыли спасатели. Пожарные поливали самолет водой.