Письма Президенту. Уверены, что благодаря Вашим решительным действиям наш народ избавится от пандемии 

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Эльгюна Асланова, Гянджа, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Каждое Ваше посещение Гянджи становится для нас историческим событием. В ходе Вашей недавней поездки в наш город Вы и Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета, что очень нас обрадовало.

Ваша забота еще больше вдохновляет нас, представителей интеллигенции. Выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу об аграрной сфере и нашем университете».

От Кенуль Аскеровой, Газах, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Сегодня, когда пандемия COVID-19 стала причиной массовой гибели людей во всем мире, Вы своевременно приняли оперативные меры для защиты Азербайджана от этого бедствия, выделили материальную помощь малообеспеченным семьям, оказали поддержку предпринимателям.

Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за каждый Ваш шаг».

От Анара Абасалиева, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Вы как глава государства поставили цель - улучшение уровня жизни граждан страны, и постоянно принимаете меры для повышения социального благополучия народа.

Выражаю Вам глубокую признательность за развитие современного Азербайджана.

Да хранит Аллах Вас и наш народ. Уверены, что благодаря Вашим решительным действиям наш народ избавится от пандемии».

От Миннуры Халиловой, Загатала, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

От имени всех жителей села Мухах приветствую Вас и хочу выразить признательность за работу, проводимую в связи с пандемией коронавируса, за внимание и заботу о гражданах.

Вы всегда заботитесь о гражданах. В то время, когда этот страшный вирус охватил весь мир, Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого из нас. Наблюдая за мерами по борьбе с вирусом в нашей стране, мы видим, что Азербайджан идет по правильному пути. А это происходит благодаря Вашей дальновидности и решительности.

Еще раз выражаю Вам и Мехрибан ханум признательность за внимание и заботу о гражданах, желаю новых успехов в дальнейшей деятельности во имя сильного Азербайджана».

От Бахтияра Герачиева, Загатала, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Сегодня мы боремся с коронавирусной пандемией, которая охватила весь мир, парализовала его. Мы поддерживаем Ваши целенаправленные шаги в этой борьбе, которые являются наглядным примером того, что Вы всегда рядом с нашим народом. Наше государство направило все усилия на предотвращение эпидемии и ликвидацию ее последствий. Все это доказывает, что в центре проводимой Вами политики находятся гражданин Азербайджана и его благополучие.

Господин Президент, благодарим Вас за всю эту работу. Мы гордимся Вами».

С.Агаева