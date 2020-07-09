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Письма Президенту. Вы - опора нашего народа в эти трудные дни

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Письма Президенту. Вы - опора нашего народа в эти трудные дни

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Рамиля Алиева, Масаллы, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как гражданин, я уверен, что наш народ скоро и с наименьшими потерями избавится от коронавируса. Вы - опора нашего народа в эти трудные дни. Мы, граждане, всегда с Вами.

Выражаю Вам глубокую признательность за работу, проделанную во имя здоровья каждого из нас».

От Фазили Алиевой, Гянджа, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Каждое Ваше посещение Гянджи - незабываемое и знаменательное событие. Вы всегда внимательно подходили к вопросам развития, благоустройства Гянджи. Поэтому Гянджа стала одним из основных экономических и культурных центров страны. Именно благодаря Вашему вниманию и заботе мы добились этого. Азербайджанский государственный аграрный университет, где я работаю, играющий важную роль в развитии сельского хозяйства, в последние годы полностью реконструируется. Это - результат Вашего внимания. Выражаю Вам признательность за созданные для нас условия. Да хранит Вас Аллах!»

От Рейхан Агаевой, Агджабеди, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Уже более 26 лет мировое сообщество закрывает глаза на оккупационную политику Армении. Более миллиона наших беженцев и вынужденных переселенцев были изгнаны с родных земель. Вы утвердили различные государственные программы по улучшению их социального положения.

Обеспечение вынужденных переселенцев жильем, назначение ежемесячных пособий, освобождение от платы за учебу детей из этой категории - все это свидетельствует о том, что за ними стоят Президент и государство».

От Ларисы Агаевой, Абшерон, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Ваша деятельность во всех сферах заслуживает одобрения. В частности, Ваша забота о здоровье граждан оказала большую помощь в достижении хороших результатов в борьбе с коронавирусной пандемией в Азербайджане.

Вы делаете все возможное для защиты здоровья каждого гражданина.

Я и мой супруг после инфицирования коронавирусом были помещены в Городскую клиническую больницу №2.

В больнице мы были обеспечены необходимыми лекарствами, дезинфекция и уборка проводились своевременно. Медицинский персонал, рискуя своим здоровьем, работает днем и ночью, чтобы спасти больше людей.

Мы уже выздоровели и вернулись домой. Выражаю Вам и Мехрибан ханум признательность за внимание и заботу, желаю успехов в дальнейшей деятельности».

От Гасана Омарова, Загатала, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Меры, которые Вы предпринимаете в борьбе с коронавирусом, еще раз продемонстрировали, насколько велика Ваша любовь к народу.

Мы благодарны Вам за то, что Вы думаете о жизни каждого нашего гражданина. Уверены, что в результате Ваших своевременных шагов в этот тяжелый период, политики, направленной на сохранение здоровья народа, мы скоро избавимся от коронавирусной беды».

С.Агаева

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