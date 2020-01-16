Полиция Баку о сбежавшей от матери гражданке России Севгии Исмайловой: Она находится под защитой - ФОТО

История со сбежавшей из дома гражданкой России, 18-летней Севгией Субхани Исмайловой получила новое продолжение – девушке помогла азербайджанская полиция.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, местонахождение С.Исмайловой, которая заявила, что мать силой привезла ее в столицу, было оперативно установлено сотрудниками Главного управления.

«Девушка помещена в одно из убежищ (для жертв семейного насилия – прим. авт.), она находится под защитой, состояние ее здоровья нормальное. Севгие Исмайловой оказывается вся необходимая, в том числе и юридическая, помощь», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Напомним, что в соцсетях распространилась информация о том, что мать и родственники 18-летней девушки якобы совершили против нее насильственные действия и сожгли все документы. Девушка обратилась за помощью в посольство РФ в Азербайджане, а скрины ее обращения были распространены в социальных сетях.

Девушка обвиняла родственников в том, что они запрещают ей вернуться в Красноярск, где она учится в медицинском университете. Кроме того, она пожаловалась на систематические избиения со стороны матери и других родственников, а также написала о том, что ее мать – «психически ненормальная».

В свою очередь, мать сбежавшей из дома Севгии Исмайловой, Расмия ханум, заявила, что ее дочь лесбиянка, и она будет ее лечить.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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