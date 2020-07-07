Посольство Азербайджана в РФ - о попытке давления ряда граждан на дипломатический корпус

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В видео, снятом перед посольством 6 июля, гражданин Азербайджана Рашид Мамедов и сопровождающие его лица заявили, что хотят вернуться в Азербайджан, но, несмотря на их обращение в посольство, никто их не принимает и не предоставляет информацию.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в РФ, данная информация не соответствует действительности.

«2 июля вице-консул посольства, первый секретарь Ровшан Ахундов лично встретился с Рашидом Мамедовым и объяснил ему сложившуюся ситуацию.

6 июля сотрудник консульского отдела, третий секретарь посольства Мусанниф Дадашов дважды поговорил с ним по телефону и объяснил ему ситуацию.

В ходе беседы выяснилось, что Рашид Мамедов не был зарегистрирован на портале www.evegedirem.info. Ему сообщили, что, прежде всего, около 2000 наших граждан, зарегистрированных на портале, по очереди отправляются в Азербайджан.

Наряду с зарегистрированными на портале, наши граждане с серьезными проблемами со здоровьем отправляются в нашу страну чартерными рейсами, организованными Azal», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что карантинный режим в Азербайджане и России продлится до 1 августа этого года. По этой причине консульский отдел посольства лично не принимает граждан. Объявления об этом были размещены на сайте посольства и напротив административного здания.

«В то же время обращения наших граждан принимаются посредством «горячей линии» и электронной почты. С 19 марта по 7 июля этого года только на «горячую линию» поступило более 155 000 обращений. Каждое обращение рассматривалось индивидуально, и была оказана всевозможная помощь.

Многих граждан Азербайджана в России неоднократно предупреждали, что границы закрыты до 1 августа этого года, и всем рекомендуется оставаться там, где они находятся.

Как видно из провокационного видео, снятого на улице, эти лица не носят маски и не соблюдают дистанцию.

Они проводят съемки, чтобы оказать давление на посольство, пытаются убедить общественность в своей лжи, умышленно не показывая объявления о приостановлении приема граждан в консульском отделе посольства», - говорится в сообщении.

Эльшан Рустамов