Поступления в Госнефтефонд Азербайджана в 2001-2019гг превысили $154 млрд

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Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2019гг составил $159,4 млрд, отмечается в годовом отчете фонда за 2019 год.

Согласно отчету, опубликованному на сайте фонда, 72,8% поступивших в фонд в 2001-2019гг средств было использовано, остальные 27,2% или $43,3 млрд - были направлены на накопление, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным ГНФАР, основная часть поступивших в фонд средств была направлена в виде трансфертов в госбюджет Азербайджана. Объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет в 2003-2019гг составил 99,94 млрд манатов, в том числе 11,36 млрд манатов - в 2019 году.

Согласно отчету, в 2019 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 5,29%. За последние 10 лет (2010-2019гг) средняя доходность портфеля фонда составила 1,79% в год, за последние 5 лет – 2,12%, за последние 3 года – 2,49%.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Источник: «Интерфакс-Азербайджан»