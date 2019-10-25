«Потерян в заклинаниях ведьмы»: Jah Khalib’a приворожила девушка, и он спел об этом - ВИДЕО 

29 октября в продажу поступит новый альбом казахского музыканта с азербайджанскими корнями Jah Khalib’a (Бахтияр Мамедов) под названием «Выход в свет», первый сингл из которого «Джадуа» уже доступен в Сети.

В основу трека «Джадуа» легла реальная история, произошедшая с артистом, который был приворожен девушкой – об этом Jah Khalib впервые рассказал на своей пресс-конференции перед концертом в Бакинском Конгресс Центре в марте 2019 года.

«До недавно произошедшего со мной случая не особо верил в привороты, но когда вы это почувствуете на своей шкуре, то начинаете понимать, что это действительно существует. О том, что это именно приворот, мне сказал мой друг из Баку, которого я называю своим жизненным ментором. У него очень развита интуиция, и я советуюсь с ним по всем вопросам. Состояние на тот момент у меня было ужасное, не понимал, что со мной происходит, но в один момент меня отпустило. Все произошедшее стало для меня определенным уроком» - отмечал Jah Khalib, подчеркивая, что в итоге все вылилось в песню «Джадуа», которую можно прослушать ниже.

«Яд в голове, сердце в кандалах, я невольный твой пленник, потерян в заклинаниях ведьмы», - поет Jah Khalib в первом сингле нового альбома, рассказывая поклонникам историю приворота.

Читайте по теме:

Jah Khalib заявил о желании служить в азербайджанской армии – ВИДЕО

Jah Khalib: «Очень люблю азербайджанскую мейхану» - ФОТО

Jah Khalib: «В Азербайджане моя кровь начинает бушевать» - ФОТО – ВИДЕО

Куда пропал Jah Khalib? – ФОТО

Jah Khalib: «Лучше я пойду к девушке легкого поведения, чем испорчу жизнь нормальной» - ВИДЕО

В.Ф., Э.Т.