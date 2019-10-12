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Пресс-секретарь Президента Азербайджана прокомментировал информацию о контакте между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Ашгабаде

12 Октября, 2019 в 15:23 ~ 1 минута на чтение 2827
Пресс-секретарь Президента Азербайджана прокомментировал информацию о контакте между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Ашгабаде
Пресс-секретарь Президента Азербайджана Азер Гасымов прокомментировал Day.Az информацию о контакте между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите в Ашгабаде.
 
- Пресс-секретарь премьер-министра Армении опубликовал в социальных сетях информацию о том, что в ходе саммита в Ашгабаде между Николом Пашиняном и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся контакт. Что вы можете сказать по этому поводу?
 
- Согласно протоколу, в ходе официального обеда, организованного в честь глав государств, участвовавших в саммите, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении сидели рядом, в алфавитном порядке. Естественно, что между ними был контакт. В ходе беседы  обсуждался армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.
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